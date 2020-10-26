В ВОЗ высказались о новых мутациях коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались о новых мутациях коронавируса. Нет никакой информации о том, что коронавирус стал легче передаваться или приводить к большему числу летальных исходов, заявили специалисты. Их слова приводит РИА Новости.

С начала пандемии в ВОЗ работает специальная группа по выявлению и отслеживанию мутаций нового коронавируса. Ученые исследуют пути его передачи, летальность и другие параметры.

«Крайне важно, если у вируса есть любые мутации, которые меняют наши возможности его диагностировать путем тестирования, создавать вакцины и лекарства. Но вирус стабильный. Есть нормальные мутации и диагностирование, терапевтическое лечение и разработки», — сообщила глава техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан согласился, что указаний на опасные мутации COVID-19 нет. «Мы постоянно работаем на отслеживание изменений вируса. Нет указаний на то, что вирус стал легче передаваться или стал более смертоносным», — уточнил он.

Ранее в октябре сообщалось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 во время второй волны эпидемии умирают вдвое быстрее, чем в первую. Это выяснили британские ученые на основе данных более 76 тысяч заболевших в Великобритании.

По последним данным, в мире выявлено 43,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии умерли более 1,15 миллиона человек, выздоровели более 29 миллионов.