Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь зафиксировала рекордный прирост новых случаев коронавируса за сутки, сообщает РИА Новости.

Всего за сутки в мире выявили 465 322 случая COVID-19. При этом накануне, 23 октября, ВОЗ также сообщила о рекордных показателях — 445 419 случаев заражения за сутки.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки начала вакцинации от коронавирусной инфекции. По ее словам, к концу ноября одна или две вакцины от COVID-19 получат данные по итогам третьей фазы испытания. Этого будет достаточно для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях. Первые результаты будут получены к концу года. Сваминатан добавила, что на основе предварительных данных власти государств решат, рекомендовать ли использование вакцин в случаях крайней необходимости.

По последним данным в мире выявлено 42,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии умерли более 1,1 миллиона человек, выздоровели более 28,6 миллиона.