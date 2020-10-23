ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев коронавируса за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки. Статистика по заболевшим вирусом была опубликована на официальном сайте ВОЗ.

Согласно данным организации, за последние сутки было зарегистрировано 423 819 пациентов с коронавирусом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 октября, когда было выявлено 412 889 случаев заражения вирусом.

Ранее ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом в мире за прошедшую неделю: прирост заразившихся в мире составил 2,4 миллиона.

По информации Всемирной организации здравоохранения, всего в мире выявлено 41 104 946 случаев заражения коронавирусом. 1 128 325 человек скончались в результате эпидемии.