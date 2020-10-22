ВОЗ увидела опасность вспышки коронавируса из-за боев в Нагорном Карабахе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе защищать гражданское население и медицинские учреждения. Региональный директор европейского отделения организации Ханс Клюге увидел опасность вспышки коронавируса в регионе, пишет РИА Новости.

«Боевые действия уже приводят к резкому ускорению распространения COVID-19. Продолжающееся насилие и последующее перемещение населения будут усугублять неустойчивость ситуации в области здравоохранения», — считает он.

Клюге отметил, что система здравоохранения региона и так страдает из-за пандемии коронавирусной инфекции, а ведение ожесточенных боев только усугубляет ситуацию. Представитель ВОЗ напомнил, что с конца сентября десятки тысяч гражданских лиц покинули свои дома, а сотни человек получили ранения или погибли.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.

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