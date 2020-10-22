Найдена польза спорта при коронавирусе

Два с половиной часа умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю снижают вероятность госпитализации при COVID-19 более чем на треть. К такому выводу пришли ученые Университета Сан-Паулу. Препринт научной статьи опубликован на портале MedRxiv.

Специалисты опросили около тысячи респондентов, выздоровевших после заражения коронавирусом. По итогам анкетирования они разделили их на две группы: ведущих активный и сидячий образ жизни. В первую категорию попали граждане, занимающиеся спортом не менее 10-20 минут в день (в зависимости от интенсивности нагрузки), во вторую — те, кто уделяет физнагрузке меньше времени.

Ученые подтвердили, что достаточная физическая нагрузка в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) снижает риск госпитализации при инфицировании коронавирусом. Однако исследователи уточнили, что попавшие в клинику пациенты переносят вирус одинаково тяжело вне зависимости от степени активности до заражения.

«У тренирующихся выше иммунный статус, следовательно, и сопротивляемость инфекциям. То есть в организм попадает меньшая доза вируса. Но в конечном итоге течение болезни во многом зависит от количества SARS-CoV-2, которое все-таки проникло в организм», — прокомментировала в интервью «Известиям» профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ имени Ломоносова Ольга Смирнова. Именно большой вирусной нагрузкой объясняется одинаковое течение болезни у госпитализированных пациентов, ведущих разный образ жизни.