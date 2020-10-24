Число заражений коронавирусом в мире превысило 42 миллиона

Число заражений коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 42 миллиона. Об этом сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, число случаев заражения достигло 42 024 647. За все время более 1,14 миллиона скончались, еще свыше 28 миллионов заболевших излечились.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.