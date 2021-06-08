Торговая война США и Китая ударила по амбициям Apple

Apple ведет переговоры с китайскими компаниями Contemporary Amperex Technology (CATL) и BYD о поставках аккумуляторов для своих электромобилей, однако препятствием к сделке может стать напряжение в отношениях Вашингтона и Пекина, пишет Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, пока не ясно, удастся ли достичь договоренностей с каким-либо из указанных китайских партнеров. Apple готова на поставки батарей только в том случае, если производство будет организовано в Соединенных Штатах. При этом CATL не готова строить там завод из-за политических разногласий американских и китайских властей. Обсуждает ли Apple поставки с другими производителями аккумуляторов, также еще не известно. Apple, CATL и BYD отказались от комментариев.

Американская компания наметила производство своего пассажирского электромобиля с автопилотом на 2024 год. Изначально предполагалось, что аккумулятор в нем будет создан с использованием собственной прорывной технологии компании, однако непонятно, фигурирует ли эта технология в переговорах с китайскими поставщиками.

Изначально Apple намеревалась представить первый электромобиль еще в 2019 году. Проект носил кодовое название Titan, но уложиться в сроки не удалось.

О планах запустить производство в 2024 году сообщалось в декабре 2020 года. При этом не исключалось, что сроки могут быть и скорректированы из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что завод компании должен будет производить более 100 тысяч машин в год.