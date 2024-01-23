Индия стала четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире

Индийский фондовый рынок обошел Гонконг и стал четвертым по капитализации в мире

Совокупная стоимость акций, котирующихся на биржах Индии — National Stock Exchange of India (NSE) и Bombay Stock Exchange (BSE), — на момент закрытия торгов в понедельник, 22 января, достигла 4,33 триллиона долларов, сообщает Bloomberg.

Таким образом, индийский фондовый рынок по этому показателю впервые обошел Гонконг (4,29 триллиона долларов) и стал четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире. При этом отметку в 4 триллиона долларов биржи Индии преодолели только 5 декабря 2023 года, а около половины из общей суммы капитализации прибавилось в последние четыре года.

Рынок акций в Индии переживает бум на фоне быстро растущего количества розничных инвесторов и высоких корпоративных доходов. Эта азиатская страна позиционирует себя как альтернатива Китаю для вложения капитала, привлекая средства от зарубежных инвесторов и компаний благодаря одной из самых быстрорастущих в мире и стабильных экономик.

«В то время как рост в Китае застопорился и полон неопределенности, у Индии есть возможность стать локомотивом роста для развивающихся рынков», — считает генеральный директор Global X ETF Эван Меткалф. По его словам, ключевым преимуществом Индии является демографический фактор в сочетании с ростом доли образованной молодежи и прогрессивным правительством страны, проводящим ключевые структурные реформы экономики.

Фондовый рынок Гонконга переживает спад на фоне введения правительством КНР репрессивных мер в отношении бизнеса, кризиса в секторе недвижимости и геополитической напряженности в отношениях страны с Западом. С момента пика в 2021 году рыночная капитализация всех котирующихся там акций рухнула более чем на 6 триллионов долларов.

Однако некоторые эксперты, в том числе Bernstein, считают, что рынок КНР восстановится. UBS Group прогнозирует, что в 2024 году китайские акции превзойдут по доходности индийские, так как в данный момент недооценены и имеют значительный потенциал роста.

На торгах 22 января китайские акции в Гонконге подешевели до рекордного за 19 лет уровня из-за пессимизма инвесторов. Сильнее всего снизилась стоимость акций таких китайских технологических гигантов, как Meituan (минус 5,5 процента) и Tencent Holdings (минус 3,46 процента). Индекс материкового Китая CSI 300 упал на 1,56 процента, до 3 218,9 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises упал на 2,96 процента (минимальная отметка с июля 2005 года) и стал одним из худших показателей в Азии.