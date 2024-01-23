Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:39, 23 января 2024Экономика

Индия стала четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире

Индийский фондовый рынок обошел Гонконг и стал четвертым по капитализации в мире

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Совокупная стоимость акций, котирующихся на биржах Индии — National Stock Exchange of India (NSE) и Bombay Stock Exchange (BSE), — на момент закрытия торгов в понедельник, 22 января, достигла 4,33 триллиона долларов, сообщает Bloomberg.

Таким образом, индийский фондовый рынок по этому показателю впервые обошел Гонконг (4,29 триллиона долларов) и стал четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире. При этом отметку в 4 триллиона долларов биржи Индии преодолели только 5 декабря 2023 года, а около половины из общей суммы капитализации прибавилось в последние четыре года.

Рынок акций в Индии переживает бум на фоне быстро растущего количества розничных инвесторов и высоких корпоративных доходов. Эта азиатская страна позиционирует себя как альтернатива Китаю для вложения капитала, привлекая средства от зарубежных инвесторов и компаний благодаря одной из самых быстрорастущих в мире и стабильных экономик.

Материалы по теме:
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023

«В то время как рост в Китае застопорился и полон неопределенности, у Индии есть возможность стать локомотивом роста для развивающихся рынков», — считает генеральный директор Global X ETF Эван Меткалф. По его словам, ключевым преимуществом Индии является демографический фактор в сочетании с ростом доли образованной молодежи и прогрессивным правительством страны, проводящим ключевые структурные реформы экономики.

Фондовый рынок Гонконга переживает спад на фоне введения правительством КНР репрессивных мер в отношении бизнеса, кризиса в секторе недвижимости и геополитической напряженности в отношениях страны с Западом. С момента пика в 2021 году рыночная капитализация всех котирующихся там акций рухнула более чем на 6 триллионов долларов.

Однако некоторые эксперты, в том числе Bernstein, считают, что рынок КНР восстановится. UBS Group прогнозирует, что в 2024 году китайские акции превзойдут по доходности индийские, так как в данный момент недооценены и имеют значительный потенциал роста.

На торгах 22 января китайские акции в Гонконге подешевели до рекордного за 19 лет уровня из-за пессимизма инвесторов. Сильнее всего снизилась стоимость акций таких китайских технологических гигантов, как Meituan (минус 5,5 процента) и Tencent Holdings (минус 3,46 процента). Индекс материкового Китая CSI 300 упал на 1,56 процента, до 3 218,9 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises упал на 2,96 процента (минимальная отметка с июля 2005 года) и стал одним из худших показателей в Азии.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин закрепил статус многодетной семьи. Что положено таким семьям?

      Россиянка засудила салон красоты за страшные последствия лазерной эпиляции

      Россиянам раскрыли условия посещения главной достопримечательности Стамбула

      Звезда фильма «Ирония судьбы» Талызина раскрыла дату возвращения на сцену

      В Санкт-Петербурге зафиксировали очаг кори

      В российской Арктике отработали отражение одного вида атаки

      В Петербурге лицеист попал в больницу с переломами после одного приема учителя

      Украинский беспилотник атаковал нефтяной терминал в российском регионе

      Нуждавшийся в деньгах студент сдавал сперму и стал отцом 97 детей

      Индия стала четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше