ВСУ ударили авиабомбой и РСЗО HIMARS по магазину в Херсонской области, погибли десятки людей. Что известно об атаке?

СК установит обстоятельства удара ВСУ по селу Херсонской области с 22 погибшими

Вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал, погибли более двух десятков жителей.

Изначально глава области сообщил о 19 погибших и пятерых раненых. Затем число жертв увеличилось до 21.

Позже Сальдо, раскрывая детали, уточнил, что погибли 22 человека, еще 15 пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Главы приграничных регионов уже выразили соболезнования родным и близким погибших в результате атак на Херсонскую область и Луганск. Соответствующие посты появились в Telegram-каналах главы Крыма Сергея Аксенова, губернаторов Белгородской и Воронежской областей Вячеслава Гладкова и Александра Гусева.

Удары были нанесены авиабомбой и с помощью HIMARS

По словам Сальдо, первый удар по магазину был нанесен корректируемой авиабомбой, второй удар — с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

При этом корректируемая авиабомба была французского производства.

Обстоятельства атаки выясняет СК

Следственный комитет (СК) России заявил, что устанавливает обстоятельства обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села в Херсонской области.

Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку Следственный комитет России

Сальдо назвал обстрел села людоедским поступком Зеленского

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком Владимира Зеленского.

Подлейший поступок. Видимо, Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

По его словам, атаками на Херсонскую область и Луганск Зеленский «сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце — Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран».

Ранее ВСУ совершили атаку на Луганск

Утром 7 июня серия взрывов произошла в Луганске. В жилом районе города прозвучало семь детонаций. В результате атаки обрушился подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По последним данным, пострадали 57 человек, четверо погибли.

Все культурные мероприятия, запланированные в Луганске на субботу, 8 июня, перенесены из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ, сообщило министерство культуры Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «натовский почерк» в ракетных ударах по Луганску и Херсонской области очевиден, Москва считает их спланированными и тщательно подготовленными акциями устрашения.

По ее словам, Киев получил из Вашингтона зеленый свет на удары при помощи западного оружия.