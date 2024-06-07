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22:07, 7 июня 2024Бывший СССР

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 57

Правительство ЛНР: число пострадавших в обстреле Луганска достигло 57, 4 погибли

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло, достигнув 57 человек. Еще четверо погибли, заявили в правительстве Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram-канале.

До этого, по данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, было известно о 46 пострадавших, состояние десяти из них оценивалось как тяжелое.

«40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах», — уточнили в правительстве ЛНР. В частности, в стационарах находится двое несовершеннолетних.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что в ракетном ударе ВСУ по Луганску прослеживается американский след. Он напомнил, что США не признают ЛНР частью России.

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      Александра Синицына
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