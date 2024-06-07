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17:25, 7 июня 2024Россия

Названа возможная роль специалистов США в ударе по Луганску

Военный эксперт Дандыкин: США направляют атаки ВСУ
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Александр Река / ТАСС

В ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску явно прослеживается американский след, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Возможную роль специалистов из США в атаке ВСУ он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Насколько мне известно, было выпущено не менее пяти американских баллистических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Президент [России Владимир Путин] уже говорил, что если даже этим ракетам задание создают ВСУ, то, как правило, за этим стоят американцы. То есть они направляют», — сообщил Дандыкин.

Кроме того, военный эксперт отметил, что США не признают ЛНР частью России.

«Об этом не раз говорил [президент США Джо] Байден. Так что здесь явно американский след, и это не вызывает никаких сомнений», — заключил он.

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