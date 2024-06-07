Число погибших при обстреле села в Херсонской области выросло

Сальдо: число погибших при обстреле ВСУ села Садовое выросло до 21

Число погибших при обстреле села Садовое в Херсонской области выросло до 21. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Вечером 7 июня Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых ранены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Садовое. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

Утром 7 июня серия взрывов произошла в Луганске. В жилом районе города прозвучало семь детонаций. В результате атаки обрушился подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По последним данным, пострадали 57 человек, четверо погибли.