Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:23, 7 июня 2024Бывший СССР

Число погибших при обстреле села в Херсонской области выросло

Сальдо: число погибших при обстреле ВСУ села Садовое выросло до 21

Фото: Владимир Сальдо / Telegram

Число погибших при обстреле села Садовое в Херсонской области выросло до 21. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Вечером 7 июня Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых ранены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Садовое. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

Утром 7 июня серия взрывов произошла в Луганске. В жилом районе города прозвучало семь детонаций. В результате атаки обрушился подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По последним данным, пострадали 57 человек, четверо погибли.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче. Москве не дают его уже два года

      В МИД РФ усмотрели «натовский почерк» в ударах по Луганску и Херсонской области

      Украинский дрон-камикадзе атаковал российское село

      Песков высказался о расширении НАТО на Восток

      В США отреагировали на слова Путина о недопустимости ядерного оружия

      В России заявили о провале саммита по Украине в Швейцарии

      СК России установит причастных к обстрелу Херсонской области лиц

      Неизвестный напал на премьер-министра Дании

      Число жертв обстрела села в Херсонской области выросло

      Спилберг помог с подготовкой речи Байдена на мероприятии во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше