19 человек погибли при обстреле села в Херсонской области

Сальдо: 19 человек погибли и 5 ранены при обстреле села Садовое

19 человек погибли, еще пятеро ранены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Садовое, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что общее число жертв от разрушения Каховской ГЭС один год назад превысило 60 человек. С затопленных территорий были эвакуированы более 10 тысяч человек и размещены в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения. Сейчас большая часть людей уже вернулась в свои дома.