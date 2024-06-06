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09:50, 6 июня 2024Бывший СССР

Сальдо раскрыл число погибших при разрушении Каховской ГЭС

Сальдо: число жертв от разрушения Каховской ГЭС достигло 60 человек
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что общее число жертв от разрушения Каховской ГЭС один год назад превысило 60 человек. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Это было очень тяжелое испытание для людей, органов власти, организаций и ведомств. (...) К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли от воздействий выпущенной злой волей стихии», — написал Сальдо.

Он отметил, что с затопленных территорий были эвакуированы более 10 тысяч человек и были тогда размещены в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения. Сейчас большая часть людей уже вернулась в свои дома.

Ранее Сальдо заявил, что вина Украины в атаках на Каховскую гидроэлектростанцию доказана. «Вина киевского режима в разрушении Каховской ГЭС доказана. Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы», — подчеркнул глава региона.

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      Валентин Карант
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