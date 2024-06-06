В Херсонской области заявили о доказанной вине Киева в разрушении Каховской ГЭС

Сальдо: вина Киева в атаках и дальнейшем разрушении Каховской ГЭС доказана

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) заявил, что вина Украины в атаках на сооружение доказана. Его слова приводит РИА Новости.

«Вина киевского режима в разрушении Каховской ГЭС доказана. Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы», — подчеркнул глава региона.

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня 2023 года. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид.

