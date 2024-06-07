Сальдо: удар ВСУ по селу Садовое — людоедский поступок Зеленского

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое в Херсонской области является подлейшим людоедским поступком украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

«Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном», — сказал Сальдо.

Вечером 7 июня Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых раненых при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Садовое. Позже число жертв увеличилось до 22. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.