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23:22, 7 июня 2024Бывший СССР

Сальдо назвал удар по Садовому людоедским поступком Зеленского

Сальдо: удар ВСУ по селу Садовое — людоедский поступок Зеленского

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое в Херсонской области является подлейшим людоедским поступком украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

«Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном», — сказал Сальдо.

Вечером 7 июня Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых раненых при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Садовое. Позже число жертв увеличилось до 22. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

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      Евгений Силаев
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