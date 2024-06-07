Сальдо раскрыл подробности об ударах по магазину в Херсонской области

Сальдо: удары по магазину в Херсонской области нанесены авиабомбой и РСЗО HIMARS

Первый удар по магазину в Херсонской области был нанесен корректируемой авиабомбой, второй удар — с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате жертвами стали 21 человек, об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, корректируемая авиабомба была французского производства.

Ранее Сальдо заявил, что пятеро человек ранены, 19 стали жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Садовое, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. Затем стало известно, что число жертв выросло до 22, еще 15 человек пострадали.