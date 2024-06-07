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23:50, 7 июня 2024Мир

Запрет Байдена на удары ВСУ по Москве и Кремлю объяснили

InfoBRICS: попытки США установить границы атак ВСУ по РФ не остановят эскалацию
СюжетРакетные удары по Украине:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Военный эксперт Лукас Лейрос в статье для infoBRICS объяснил запрет президента США Джо Байдена на удары ВСУ по Москве и Кремлю.

По его словам, фактически данное Вашингтоном Киеву разрешение наносить удары вглубь России ничего не значит. Эксперт отметил, что украинские войска всегда нападали на эти регионы и продолжат это делать до тех пор, пока российской армии не удастся нейтрализовать все позиции ВСУ вблизи своей границы.

Однако, по его словам, «аппарат пропаганды Запада» поставил Соединенные Штаты в некомфортную ситуацию. Лейрос заявил, что западные СМИ начали сообщать об этой новости как о серьезной эскалации конфликта. Он отметил, что в результате американскому лидеру пришлось высказаться и немного отступить. Байден уточнил, что российские территории, на которые разрешено нападение, — это приграничный регион, добавил эксперт.

Автор статьи также добавил, что, несмотря на территориальные ограничения, разрешение бить по России в любом случае приведет к эскалации конфликта.

Ранее Байден заявил, что США не дадут добро на удары Вооруженных сил Украины американским оружием по Москве и Кремлю. «Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — отметил американский лидер.

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      Марина Совина
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