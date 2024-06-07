Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 7 июня 2024Мир

В Венгрии заявили о способности ЕС остановить конфликт на Украине за сутки

Орбан: Евросоюз может завершить конфликт на Украине за сутки, если захочет
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2 заявил о способности Европейского союза (ЕС) остановить конфликт на Украине за сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Им [европейским руководителям] надо было бы только сказать: дорогие украинцы, необходимо прекращение огня, нужно остановиться, мы не дадим больше оружия и денег, пока не будет прекращения огня и мирных переговоров», — отметил он.

По его мнению, если западные страны продолжат отправлять Киеву дальнобойное вооружение, то скоро западноевропейские или американские военные окажутся на Украине.

Орбан считает, что настоящий момент Евросоюз находится «в сантиметрах от прямого столкновения» с Россией. Он подчеркнул, что лидеры ЕС этого и хотят.

Ранее, комментируя поставки дальнобойного оружия Украине, Орбан заявил, что Западу не стоит провоцировать Россию, так как она предпримет ответные действия. «Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», — предостерег глава правительства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили авиабомбой и РСЗО HIMARS по магазину в Херсонской области, погибли десятки людей. Что известно об атаке?

      В России пообещали отомстить ВСУ за удар по херсонскому селу

      Песков оценил лишение Федерации шахмат России членства в ФИДЕ

      Беспилотник застрял в окне жилого дома в российском регионе

      Представлена рассчитанная на тысячи лет работы компьютерная мышь

      Спасательные работы в обстрелянном ВСУ селе Херсонской области приостановили

      В США заявили о неэффективности западной помощи Украине

      Столтенберг откажется от плана по созданию фонда помощи Украине

      Байден раскрыл число американских военных на территориях стран НАТО

      Сотрудник ТЦК назвал жительниц Харькова «коллаборантами»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше