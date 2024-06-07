В Венгрии заявили о способности ЕС остановить конфликт на Украине за сутки

Орбан: Евросоюз может завершить конфликт на Украине за сутки, если захочет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2 заявил о способности Европейского союза (ЕС) остановить конфликт на Украине за сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Им [европейским руководителям] надо было бы только сказать: дорогие украинцы, необходимо прекращение огня, нужно остановиться, мы не дадим больше оружия и денег, пока не будет прекращения огня и мирных переговоров», — отметил он.

По его мнению, если западные страны продолжат отправлять Киеву дальнобойное вооружение, то скоро западноевропейские или американские военные окажутся на Украине.

Орбан считает, что настоящий момент Евросоюз находится «в сантиметрах от прямого столкновения» с Россией. Он подчеркнул, что лидеры ЕС этого и хотят.

Ранее, комментируя поставки дальнобойного оружия Украине, Орбан заявил, что Западу не стоит провоцировать Россию, так как она предпримет ответные действия. «Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», — предостерег глава правительства.