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12:29, 7 июня 2024Мир

Орбан призвал «не дергать русских за усы»

Орбан: Россию не стоит дергать за усы, так как на каждый шаг последует ответ

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Западу не стоит провоцировать Россию, так как она предпримет ответные действия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, комментируя выданное Украине разрешение бить по территории России западным оружием.

«Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», — призвал Орбан.

Он напомнил о намерении России поставлять оружие государствам-противникам США в ответ на удары по ее территории. Орбан отметил, что это «большое заявление, сообщение, основанное на фактах», а не пропаганда. По словам премьера, «ситуация везде станет напряженнее» в том случае, если Россия решит отправить оружие на Кубу или в африканские страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Украине.

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      Елизавета Мытарева
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