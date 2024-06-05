Путин пообещал ответить на поставки оружия Украине

Путин: РФ имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары

Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Ответ может быть ассиметричным, пообещал он.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. Позиция Белого дома относительно использования переданных США вооружений для ударов вглубь российской территории осталась неизменной.

В мае Вооруженные силы (ВС) России перешли к масштабным наступательным действиям в Харьковской области.