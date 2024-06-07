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23:57, 7 июня 2024Спорт

Шубенков назвал спортсменов тупыми

Шубенков согласился с мнением фигуристки Александры Бойковой о тупых спортсменах
Сергей Шубенков

Сергей Шубенков. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался об интеллекте спортсменов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Легкоатлет согласился с мнением чемпионки Европы в парном катании, фигуристки Александры Бойковой, которая назвала спортсменов тупыми. «С ними не о чем поговорить кроме спорта, а иногда и о спорте неинтересно», — заявил Шубенков.

Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, рекордсмен России и трехкратный чемпион Европы на этой дистанции. Россиянин был в числе участников ОИ-2020, но не смог выйти на старт квалификационного забега из-за травмы.

20 апреля российский фигурист Петр Гуменник раскритиковал обучение в общеобразовательной школе. Спортсмен рассказал, что не посещал занятия, так как там нет хорошего обучения и он бы только терял время.

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      Анастасия Борисова
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