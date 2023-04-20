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16:16, 20 апреля 2023Спорт

Российский фигурист раскритиковал обучение в общеобразовательной школе

Российский фигурист Петр Гуменник раскритиковал обучение в общеобразовательной школе

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский фигурист Петр Гуменник раскритиковал обучение в общеобразовательной школе. Спортсмен высказался на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».

По словам россиянина, он не посещал школу. «А когда ходил, только хуже было, потому что я считаю, что ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет, и, мне кажется, там только время теряется», — заявил Гуменник.

Спортсмен рассказал, что занимался с репетитором. «В школе по восемь часов в день уходит, а я с репетитором сам занимался гораздо меньше: где-то по часу в день», — отметил российский фигурист.

21-летний Гуменник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. Он также победил в финале Гран-при страны.

Алексей Гусев
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