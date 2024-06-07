Украинский дрон-камикадзе атаковал российское село

Губернатор Гладков: украинский дрон-камикадзе атаковал село Малиновка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Малиновка Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник застрял в окне частного дома и не сдетонировал. В этот момент в помещении никого не было.

Прибывшие на место специалисты оцепили территорию, опечатали дом и организовали дежурство. Соседние постройки находятся на безопасном расстоянии, подчеркнул губернатор.

«В настоящее время специалисты занимаются обезвреживанием взрывного устройства», — написал Гладков.

Ранее ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.