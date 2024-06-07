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23:57, 7 июня 2024Бывший СССР

Пасечник назвал число пострадавших от обстрела ВСУ домов в ЛНР

Пасечник: в результате обстрела ВСУ Луганска пострадали 33 дома
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Луганска пострадали 33 дома. Такое число назвал глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что от снарядов пострадали две школы, три детских сада, а также Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.

«Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и эвакуируют людей. Правоохранители, пожарные и медики делают все возможное для спасения человеческих жизней», — написал Пасечник.

Глава республики отметил, что держит ситуацию на контроле.

Утром 7 июня серия взрывов произошла в Луганске. В жилом районе города было семь детонаций. В результате атаки обрушился подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По последним данным, пострадали 57 человек, четверо погибли.

Позднее произошел еще один удар по городу. Пасечник сообщил, что в результате трое человек погибли, еще 35 — пострадали.

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      Евгений Силаев
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