Сенатор Цеков: Запад помогает Украине ради «захваченных» им земельных угодий

Западные компании «захватили» земельные угодья на Украине, из-за чего иностранные правительства теперь помогают Киеву. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с News.ru.

«Украина нужна Западу только ради ее богатств. Прежде всего — плодородная земля. Многие земли они уже захватили за счет приватизации, Запад на Украине имеет очень большие земельные площади, очень большие, а на Украине руководство только и заботилось, как бы что-то продать и заработать», — сказал Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на быстрое производство оружия в России в сравнении с Западом. «Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для своих вооруженных сил», — заявил он.

31 мая лидер Украины анонсировал встречу с главами стран Северной Европы и подписание трех соглашений по безопасности на саммите в Стокгольме. По его словам, ключевые приоритеты Украины на саммите — это создание общих предприятий, производящих системы противовоздушной обороны, и обеспечение украинских солдат оружием.