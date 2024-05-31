Зеленский пожаловался на быстрое производство оружия в России

Зеленский: Россия производит оружие быстрее, чем страны Запада

Россия производит оружие быстрее, чем западные страны. На это пожаловался президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

«Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для своих вооруженных сил», — приводит издание слова украинского политика.

Ранее Зеленский рассказал, что Украине пока неизвестно, будут ли наложены ограничения на использование истребителей F-16 для нанесения ударов по российской территории. Зеленский также не знает, как украинские бойцы смогут использовать F-16.

31 мая лидер Украины анонсировал встречу с главами стран Северной Европы и подписание трех соглашений по безопасности на саммите в Стокгольме. По его словам, ключевые приоритеты Украины на саммите — это создание общих предприятий, производящих системы противовоздушной обороны, и обеспечение украинских солдат оружием.