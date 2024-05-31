Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:54, 31 мая 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на быстрое производство оружия в России

Зеленский: Россия производит оружие быстрее, чем страны Запада

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Россия производит оружие быстрее, чем западные страны. На это пожаловался президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

«Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для своих вооруженных сил», — приводит издание слова украинского политика.

Ранее Зеленский рассказал, что Украине пока неизвестно, будут ли наложены ограничения на использование истребителей F-16 для нанесения ударов по российской территории. Зеленский также не знает, как украинские бойцы смогут использовать F-16.

31 мая лидер Украины анонсировал встречу с главами стран Северной Европы и подписание трех соглашений по безопасности на саммите в Стокгольме. По его словам, ключевые приоритеты Украины на саммите — это создание общих предприятий, производящих системы противовоздушной обороны, и обеспечение украинских солдат оружием.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      Госсекретарь США анонсировал новый пакет помощи НАТО Украине

      Украина выпустила по российскому региону беспилотники

      В Севастополе запустили сигнал воздушной тревоги

      Необычный клад обнаружили в российском городе

      США пообещали Украине подстроиться

      Основателя «Тануки» оштрафовали по делу о причинении имущественного ущерба

      Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках

      Названы самые популярные смартфоны с ИИ

      Курс рубля снова снизился к доллару и евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше