Зеленский анонсировал военные соглашения с Северной Европой

Зеленский анонсировал три соглашения по безопасности с Северной Европой

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с лидерами стран Северной Европы и подписание трех соглашений по безопасности на саммите в Стокгольме. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил о готовящейся встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.