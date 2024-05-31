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11:09, 31 мая 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал военные соглашения с Северной Европой

Зеленский анонсировал три соглашения по безопасности с Северной Европой

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с лидерами стран Северной Европы и подписание трех соглашений по безопасности на саммите в Стокгольме. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил о готовящейся встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.

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      Илья Таксюр
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