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21:40, 30 мая 2024Бывший СССР

Зеленского испугали возможные планы США начать мирные переговоры с Россией

FT: Зеленского пугает возможность начала США переговоров о мире с РФ без Украины
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского пугают возможные планы США начать мирные переговоры с Россией, сообщает Financial Times (FT).

По данным газеты, в последнее время украинский лидер стал более эмоциональным и нервным на фоне успехов российских солдат. Он считает, что американцы могут предпринять попытку организовать переговоры о мире с Россией, на которые Киев не будет приглашен, в надежде, что военные действия закончатся до президентских выборов в Соединенных Штатах.

Один из источников издания подчеркнул, что помимо этого Зеленского разозлила позиция Белого дома относительно ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтяной инфраструктуре России из-за опасений повышения мировых цен на черное золото, что негативно скажется на рейтинге нынешнего американского президента Джо Байдена.

Ранее стало известно, что отношения между Украиной и США находятся на самом низком уровне с момента начала российской специальной военной операции. Несколько украинских чиновников заявили, что отсутствие поддержки «мирного саммита» со стороны США на высшем уровне является лишь одним из многих проблемных моментов в отношениях с Соединенными Штатами и другими западными партнерами, которые возникли в особенно трудное для властей Украины время.

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      Марина Совина
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