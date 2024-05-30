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19:21, 30 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о напряженных отношениях с США

FT: Украина и США находятся дальше друг от друга, чем когда-либо с начала СВО

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Украина и США находятся дальше друг от друга, чем когда-либо с начала российской специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника из украинского правительства сообщает британская газета Financial Times (FT).

По его словам, ситуация в отношениях Вашингтона и Киева является очень напряженной. Несколько других украинских чиновников также отметили, что отсутствие поддержки «мирного саммита» со стороны США на высшем уровне является лишь одним из многих проблемных моментов в отношениях с Соединенными Штатами и другими западными партнерами, которые возникли в особенно трудное для властей Украины время.

Свыше десяти действующих и бывших украинских чиновников и дипломатов стран G7 в Киеве в беседе с FT указали на ряд спорных вопросов. К ним они отнесли многомесячную задержку одобрения американским Конгрессом военной помощи, ожидаемое отсутствие прогресса на пути к членству Украины в НАТО на саммите альянса в июле, запрет Вашингтона на использование Киевом американского оружия по целям на территории России и удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил от власти нескольких чиновников, считавшихся близкими к Соединенным Штатам. До этого также стало известно, что руководство республики оказалось разочаровано визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев из-за его требований активнее бороться с коррупцией.

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      Георгий Нестеров
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