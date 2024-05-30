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14:45, 30 мая 2024Бывший СССР

Зеленский отстранил близких к Вашингтону чиновников

WP: Зеленский отстранил от власти несколько чиновников, близких к Вашингтону

Фото: Dirk Waem / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от власти нескольких чиновников, считавшихся близкими к Вашингтону. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатов и официальных лиц в Киеве.

Ранее сообщалось, что окружение главы государства не оценило выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском баре. Власти Украины разочарованы его визитом из-за требований активнее бороться с коррупцией. Само выступление чиновники посчитали неуместным.

Гнев Зеленского, отмечают в издании, направлен не только на Белый дом — он отстраняет чиновников, которые в последние недели считались близкими к руководству США.

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      Алевтина Запольская
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