Окружение Зеленского не оценило выступление Блинкена в баре

WP: окружение Зеленского было недовольно выступлением Блинкена в киевском баре

Окружение президента Украины Владимира Зеленского не оценило выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском баре. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как сообщается, украинские власти остались разочарованы визитом Блинкена из-за его требований активнее бороться с коррупцией. Также чиновники были недовольны выступлением дипломата в одном из баров Киева, где он сыграл на гитаре песню Rockin' in the Free World с целью продемонстрировать поддержку.

«Многие близкие к Зеленскому украинские политики назвали это выступление неуместным», — подчеркнули журналисты WP.

Ранее Блинкен заявил, что Запад адаптирует поддержку Киева в зависимости от ситуации на поле боя, а также предоставит Украине необходимые вооружения. Он добавил, что Вашингтон не поощряет ударов ВСУ за пределами страны.