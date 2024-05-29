Блинкен высказался о стратегии Запада в поддержке Украины

Блинкен: Запад адаптирует поддержку Киева в зависимости от ситуации на поле боя

Запад адаптирует поддержку Киева в зависимости от ситуации на поле боя, а также предоставит Украине необходимые вооружения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит ТАСС.

Вашингтон не поощряет ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределами страны, но украинцы «сами должны принимать решения, как эффективнее защищаться», объяснил Блинкен.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Украина имеет право сама выбирать, каким образом ей вести боевые действия против России.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также высказался о планах Киева бить западным оружием по российской территории. «Мы не поощряем применения вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов в пределах России и не способствуем этому», — отметил он.