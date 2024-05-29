США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

Госдеп: Украина имеет право выбирать, как вести боевые действия против России

Украина имеет право сама выбирать, каким образом ей вести боевые действия против России. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения на цели для ударов с помощью американского оружия, сообщает ТАСС.

«Думаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счете война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном итоге оставляем это в их руках», — заявили в Госдепе.

При этом Смит отметила, что у нее нет свежих новостей относительно права Украины бить по России американским оружием и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

Ранее десять западных стран разрешили Киеву наносить полученным от них оружием ракетные удары по территории России. К ним относятся Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.