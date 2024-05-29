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16:56, 29 мая 2024Мир

США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

Госдеп: Украина имеет право выбирать, как вести боевые действия против России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Украина имеет право сама выбирать, каким образом ей вести боевые действия против России. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения на цели для ударов с помощью американского оружия, сообщает ТАСС.

«Думаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счете война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном итоге оставляем это в их руках», — заявили в Госдепе.

При этом Смит отметила, что у нее нет свежих новостей относительно права Украины бить по России американским оружием и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

Ранее десять западных стран разрешили Киеву наносить полученным от них оружием ракетные удары по территории России. К ним относятся Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

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      Елизавета Мытарева
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