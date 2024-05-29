Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:37, 29 мая 2024Бывший СССР

Названы разрешившие атаковать своим оружием Россию страны

На Украине назвали десять стран, готовых разрешить атаковать своим оружием РФ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Десять западных стран готовы разрешить Киеву наносить полученным от них оружием ракетные удары по территории России. Об этом сообщает украинское издание «Лига. Новости».

По информации издания, в этот список входят Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

В качестве подтверждения приводятся косвенные цитаты представителей этих стран разного уровня, сделанные в течение мая.

Вместе с тем «Лига. Новости» отмечает, что США не разрешают использовать свое оружие для атак по территории России.

Ранее американский офицер Александр Виндман оценил риски ответа России на удары западным оружием по ее территории. По его мнению, подобные атаки не приведут к эскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

      В России ответили на слова Трампа о бомбардировке Москвы

      Путин увеличил штрафы за низкое качество ЖКУ

      Известный комик высказался о КВН словами «что-то любимое сломалось»

      На Украине заявили о нехватке людей для новой волны мобилизации

      Турист протаранил несколько машин в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

      Установлен рекорд по размещению электродов в мозге

      Путин запретил списывать долги с пенсий детей-инвалидов

      Названо идеальное для жаркой погоды меню

      Мать Бейонсе рассказала о травле артистки в детстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше