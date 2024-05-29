Названы разрешившие атаковать своим оружием Россию страны

На Украине назвали десять стран, готовых разрешить атаковать своим оружием РФ

Десять западных стран готовы разрешить Киеву наносить полученным от них оружием ракетные удары по территории России. Об этом сообщает украинское издание «Лига. Новости».

По информации издания, в этот список входят Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

В качестве подтверждения приводятся косвенные цитаты представителей этих стран разного уровня, сделанные в течение мая.

Вместе с тем «Лига. Новости» отмечает, что США не разрешают использовать свое оружие для атак по территории России.

Ранее американский офицер Александр Виндман оценил риски ответа России на удары западным оружием по ее территории. По его мнению, подобные атаки не приведут к эскалации конфликта.