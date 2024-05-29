Американский офицер оценил риски ответа России на удары западным оружием

Подполковник США Виндман: риск ответа РФ на удары ВСУ западным оружием нереален

Риск удара России в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по российской территории нереален. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил отставной подполковник армии США Александр Виндман.

«Это иррациональный страх. Риск нереален», — написал американский офицер.

По мнению Виндмана, подобные удары ВСУ не приведут к эскалации военного конфликта, потому что западные союзники Киева выступят всего лишь в качестве доноров оружия.

Ранее советник министра по вопросам промышленности Украины Юрий Сак сообщил, что ВСУ уже пользуются разрешением Британии атаковать территорию России ракетами Storm Shadow.