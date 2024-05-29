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10:44, 29 мая 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о разрешении Британии атаковать Россию западными ракетами

Юрий Сак: Киев атакует Россию ракетами Storm Shadow по разрешению Британии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже пользуются разрешением Британии атаковать территорию России ракетами Storm Shadow. Об этом заявил советник министра по вопросам промышленности Юрий Сак, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ успешно используют западные дальнобойные ракеты, которыми им разрешили наносить удары по России.

Он добавил, что Украина создает собственное оружие, которое будет использовано для тех же целей.

Ранее Лондон назвал легитимными удары ВСУ по российской территории британскими ракетами. По словам министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, Украина имеет право на это.

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      Илья Таксюр
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