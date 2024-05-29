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00:23, 29 мая 2024Мир

В Белом доме отреагировали на планы Киева бить западным оружием по России

Кирби: США не поддерживают планы Украины бить западным оружием по России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты Америки осведомлены о заинтересованности украинского президента Владимира Зеленского в применении западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России, но не поддерживают данные планы. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Скажу вам, что на данный момент в нашей политике нет изменений. Мы не поощряем применения вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов в пределах России и не способствуем этому», — подчеркнул он.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украинская армия может добиться успехов и без нанесения ударов вглубь России. Она добавила, что Киеву передают множество американского оружия, в том числе артиллерию и средства противовоздушной обороны (ПВО).

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      Маргарита Пименова
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