В Пентагоне заявили о шансах ВСУ на успех без ударов вглубь России

Пентагон: США верят в возможность ВСУ добиться успехов без ударов вглубь России

Украинская армия может добиться успехов и без нанесения ударов вглубь России, считает заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ее заявление приводит РИА Новости.

«Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения», — подчеркнула Сингх. Она отметила, что Киеву передают множество американского оружия, в том числе артиллерию и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Госдеп подтвердил нежелание США снимать запрет на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России, несмотря на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить Киеву обстреливать российские территории.