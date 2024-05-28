Госдеп высказался о возможности ударов ВСУ американским оружием по России

Госдеп: США выступают против ударов Украиной американским оружием по России

США по-прежнему привержены позиции, запрещающей Украине применять американское оружие для ударов вглубь России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

Так в дипведомстве отреагировали на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить Вооруженным силам Украины обстреливать российские территории.

При этом несмотря Миллер отметил, что, несмотря на позицию Вашингтона, у Киева нет лучшей поддержки, чем со стороны США.

27 мая Столтенберг попросил союзников по военному блоку подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия. После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным разрешить Киеву бить западным оружием по военным объектам на территории России, с которых наносят удары по Украине.