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20:00, 28 мая 2024Мир

Макрон призвал разрешить Украине наносить удары по территории России

Макрон призвал разрешить Украине бить по военным объектам на территории России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным разрешить Киеву бить западным оружием по военным объектам на территории России, с которых наносят удары по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», — призвал французский лидер.

Он уточнил, что разрешение не будет касаться других объектов — как военных, так и гражданских.

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг также призывал разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Он попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия.

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      Виктория Кондратьева
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