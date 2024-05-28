Макрон призвал разрешить Украине наносить удары по территории России

Макрон призвал разрешить Украине бить по военным объектам на территории России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным разрешить Киеву бить западным оружием по военным объектам на территории России, с которых наносят удары по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», — призвал французский лидер.

Он уточнил, что разрешение не будет касаться других объектов — как военных, так и гражданских.

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг также призывал разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Он попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия.