Макрон призвал разрешить Украине наносить удары по территории России
Макрон призвал разрешить Украине бить по военным объектам на территории РоссииСюжетРакетные удары по Украине:
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным разрешить Киеву бить западным оружием по военным объектам на территории России, с которых наносят удары по Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», — призвал французский лидер.
Он уточнил, что разрешение не будет касаться других объектов — как военных, так и гражданских.
27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг также призывал разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Он попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия.