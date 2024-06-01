На Украине призвали лишить уклонистов имущества и заселить границы крокодилами

Боец «Правого сектора» Овчаров призвал лишать имущества украинских уклонистов

Граждан, уклоняющихся от мобилизации на Украине, необходимо лишать имущества, а реку Тиса на границе, через которую мужчины призывного возраста пытаются бежать из страны, стоит заселить крокодилами. К этому призвал боец ДУК «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России) Борис Овчаров в интервью YouTube-каналу «Свои».

«Я считаю, закон о мобилизации очень мягкий. Я считаю, должны были быть более радикальные санкции: и арест имущества, и арест счетов, и изъятие имущества. Я гораздо жестче делал бы все», — заявил Овчаров.

Он признал, что его предложение по поводу крокодилов на границе утрированное, но подчеркнул, что позиция уклонистов его возмущает. «То есть они не боятся нырять в Тису, сколько их тонет, но они боятся защищать свою семью, свой дом», — сказал военнослужащий.

По его словам, если в республике не смогут провести нормальную мобилизацию, тогда попросту закончится армия. А когда закончатся люди — не будет Украины, подытожил он.

Ранее Борис Овчаров потребовал запретить TikTok из-за публикуемых там жалоб солдат ВСУ. «Как ни откроешь приложение, то появляются видео "Мы голые, босые, нас командование бросило, еды у нас нет, мы такая-то бригада"», — возмутился боец.