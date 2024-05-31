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17:11, 31 мая 2024Бывший СССР

В «Правом секторе» потребовали запретить TikTok из-за жалоб солдат ВСУ

Боец «Правого сектора» Овчаров: нужно запретить TikTok из-за жалоб солдат ВСУ

Фото: Unsplash

На Украине нужно запретить TikTok из-за жалоб солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на снабжение. Об этом заявил боец ДУК «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России) Борис Овчаров в интервью YouTube-каналу «Свои».

Овчаров прокомментировал публикации солдат ВСУ в соцсетях о нехватке обмундирования и вооружений. Он потребовал запретить TikTok из-за постоянных жалоб на командование.

«Как ни откроешь приложение, то появляются видео "Мы голые, босые, нас командование бросило, еды у нас нет, мы такая-то бригада"», — заявил боец. Он сослался на опыт боев в аэропорту Донецка и под Иловайском в 2014-2015 годах и отметил, что в тот период таких видео не было.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался генералу США Чарльзу Брауну на нехватку техники и боеприпасов. Отмечается, что главком беседовал с американским генералом второй раз за месяц.

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      Юрий Леонов
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