Боец «Правого сектора» Овчаров: нужно запретить TikTok из-за жалоб солдат ВСУ

На Украине нужно запретить TikTok из-за жалоб солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на снабжение. Об этом заявил боец ДУК «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России) Борис Овчаров в интервью YouTube-каналу «Свои».

Овчаров прокомментировал публикации солдат ВСУ в соцсетях о нехватке обмундирования и вооружений. Он потребовал запретить TikTok из-за постоянных жалоб на командование.

«Как ни откроешь приложение, то появляются видео "Мы голые, босые, нас командование бросило, еды у нас нет, мы такая-то бригада"», — заявил боец. Он сослался на опыт боев в аэропорту Донецка и под Иловайском в 2014-2015 годах и отметил, что в тот период таких видео не было.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался генералу США Чарльзу Брауну на нехватку техники и боеприпасов. Отмечается, что главком беседовал с американским генералом второй раз за месяц.