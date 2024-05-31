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11:36, 31 мая 2024Бывший СССР

Главком ВСУ пожаловался генералу США на нехватку техники и боеприпасов

Главком ВСУ Сырский рассказал генералу США Брауну о потребностях армии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential /Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Главком пожаловался на нехватку техники и боеприпасов у украинской армии, сообщает в Telegram пресс-служба Сырского.

«Обсудили насущные потребности украинской армии с учетом оперативной обстановки на фронте и стратегических задач Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что главком беседовал с американским генералом второй раз за месяц.

Ранее стало известно, что Пентагону поручили разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым ВСУ смогут наносить удары американским оружием.

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      Глеб Палехов
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