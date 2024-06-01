Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:48, 1 июня 2024Мир

Американский эксперт рассказал о возможной провокации со стороны Украины

Американский эксперт: Украина может спровоцировать прямой конфликт США и России

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина может пренебречь условиями применения западных средств поражения большой дальности, чтобы попытаться спровоцировать открытый конфликт между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал американский эксперт, который предпочел остаться анонимным, пишет ТАСС.

Собеседник агентства прокомментировал провокационное решение об ударах вооружениями США по российской территории.

«Этот шаг президента Байдена представляет собой попытку подпереть рассыпающуюся украинскую оборону в Харькове при одновременном стремлении избежать радикальной эскалации, которая последовала бы после ударов по России», — отметил он.

Как считает эксперт, «в Вашингтоне надеются на то, что Москва будет проявлять сдержанность, как было при предыдущих формах поддержки». Однако решение о нанесении ударов ВСУ западным оружием по территории РФ — чрезвычайно опасный шаг, отметил собеседник агентства.

Ранее военкор Евгений Поддубный« заявил, что ВСУ начали обстреливать Белгородскую область оружием Запада, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Поддубный подчеркнул, что факт подобного применения оружия говорит о новом витке эскалации.

Издание Politico также ранее написало, что Европа и Киев просили у США разрешения для Вооруженных сил Украины атаковать по всей территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров. Он много лет боролся с тяжелой болезнью

      Американский эксперт рассказал о возможной провокации со стороны Украины

      На Украине призвали лишить уклонистов имущества и заселить границы крокодилами

      Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

      Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения бойца СВО

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Названо интересующее Запад богатство Украины

      В США рассказали о главном страхе лидеров НАТО на Украине

      ПВО сбила беспилотник в Курской области

      Финал Лиги чемпионов прервали из-за выбежавших на поле фанатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше