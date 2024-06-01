Американский эксперт рассказал о возможной провокации со стороны Украины

Американский эксперт: Украина может спровоцировать прямой конфликт США и России

Украина может пренебречь условиями применения западных средств поражения большой дальности, чтобы попытаться спровоцировать открытый конфликт между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал американский эксперт, который предпочел остаться анонимным, пишет ТАСС.

Собеседник агентства прокомментировал провокационное решение об ударах вооружениями США по российской территории.

«Этот шаг президента Байдена представляет собой попытку подпереть рассыпающуюся украинскую оборону в Харькове при одновременном стремлении избежать радикальной эскалации, которая последовала бы после ударов по России», — отметил он.

Как считает эксперт, «в Вашингтоне надеются на то, что Москва будет проявлять сдержанность, как было при предыдущих формах поддержки». Однако решение о нанесении ударов ВСУ западным оружием по территории РФ — чрезвычайно опасный шаг, отметил собеседник агентства.

Ранее военкор Евгений Поддубный« заявил, что ВСУ начали обстреливать Белгородскую область оружием Запада, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Поддубный подчеркнул, что факт подобного применения оружия говорит о новом витке эскалации.

Издание Politico также ранее написало, что Европа и Киев просили у США разрешения для Вооруженных сил Украины атаковать по всей территории России.