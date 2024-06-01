Стало известно о применении ВСУ западного оружия для ударов по Белгороду
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Белгородскую область оружием Запада, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом написал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
«Расчеты ПВО Армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет [HIMARS]. Боевое применение этого типа вооружения не возможно без западных военных специалистов. Можно исключить "самодеятельность" киевского режима», — написал военный корреспондент.
Поддубный подчеркнул, что факт подобного применения оружия говорит о новом витке эскалации и согласованности действий Украины с Соединенными Штатами. Он добавил, что «это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны».
Ранее в Минобороны России сообщили, что при контрбатарейной борьбе Северная группировка Вооруженных сил (ВС) России поразила системы HIMARS ВСУ. В ведомстве добавили, что российские войска нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для украинских ударных беспилотников и поразили технику восьми бригад и живую силу украинской армии.