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16:05, 1 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о применении ВСУ западного оружия для ударов по Белгороду

Военкор Поддубный: ВСУ начали обстреливать Белгородскую область оружием Запада

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Белгородскую область оружием Запада, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом написал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Расчеты ПВО Армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет [HIMARS]. Боевое применение этого типа вооружения не возможно без западных военных специалистов. Можно исключить "самодеятельность" киевского режима», — написал военный корреспондент.

Поддубный подчеркнул, что факт подобного применения оружия говорит о новом витке эскалации и согласованности действий Украины с Соединенными Штатами. Он добавил, что «это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны».

Ранее в Минобороны России сообщили, что при контрбатарейной борьбе Северная группировка Вооруженных сил (ВС) России поразила системы HIMARS ВСУ. В ведомстве добавили, что российские войска нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для украинских ударных беспилотников и поразили технику восьми бригад и живую силу украинской армии.

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      Максим Габриелян
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