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10:11, 1 июня 2024Мир

Европа и Киев просили у США разрешить ВСУ атаковать по всей территории России

Politico: Европа и Киев просили США разрешить ВСУ атаковать по всей России
Начало событий в новости Зеленский заявил о полученном послании от США об атаках по территории России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Европа и Киев просили у США разрешения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать по всей территории России. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, это уже происходит, а далее европейские и украинские чиновники будут требовать от президента США Джо Байдена снова изменить его политику и позволить Киеву наносить удары по всей России.

Ранее, 31 мая, США отправили послание Киеву по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для ударов по России.

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      Анна Габай
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