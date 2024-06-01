Европа и Киев просили у США разрешить ВСУ атаковать по всей территории России

Politico: Европа и Киев просили США разрешить ВСУ атаковать по всей России

Зеленский заявил о полученном послании от США об атаках по территории России

Начало событий в новости Зеленский заявил о полученном послании от США об атаках по территории России

Европа и Киев просили у США разрешения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать по всей территории России. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, это уже происходит, а далее европейские и украинские чиновники будут требовать от президента США Джо Байдена снова изменить его политику и позволить Киеву наносить удары по всей России.

Ранее, 31 мая, США отправили послание Киеву по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для ударов по России.

