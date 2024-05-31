Зеленский заявил о полученном послании от США об атаках по территории России

Зеленский: применение оружия для атак по территории России — вопрос времени

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение от США относительно использования западного оружия для атак по российской территории, добавив, что его применение является вопросом времени. Его слова передает агентство Reuters.

«Я думаю, что применение любого оружия, в том числе западного, на территории России — это вопрос времени. В противном случае речь идет не только о мире», — заявил Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.

Помимо этого, он добавил, что утром 31 мая получил сообщение от США, которое, по его словам, станет «шагом вперед к цели, которую нужно было обсудить раньше».

Ранее Зеленский заявил, что Бразилия должна разорвать тесные экономические отношения с Россией и предъявить ей ультиматум.

«Бразилия должна быть на нашей стороне и предъявить России ультиматум», — потребовал украинский президент. Он призвал бразильского лидера принять участие в саммите по Украине в Швейцарии 15-16 июня.