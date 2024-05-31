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17:50, 31 мая 2024Бывший СССР

Зеленский потребовал от Бразилии предъявить ультиматум России

Зеленский пожаловался на отношения Бразилии с Россией и потребовал ультиматум

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Globallookpress.com

Бразилия должна разорвать тесные экономические отношения с Россией и предъявить ей ультиматум. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью O Globo.

Зеленский пожаловался на отсутствие личных контактов с президентом Бразилии Лулой да Силвой, заявив об «испорченных отношениях». По его словам, Бразилия уделяет слишком большое внимание отношениям с Россией.

«Бразилия должна быть на нашей стороне и предъявить России ультиматум», — потребовал украинский президент. Он призвал бразильского лидера принять участие в саммите по Украине в Швейцарии 15-16 июня.

Ранее Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине. Документ стал первой международной декларацией, подписанной Китаем по вопросу специальной военной операции.

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      Юрий Леонов
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