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23:28, 1 июня 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения бойца СВО

Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения бойца СВО

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения участвовавшего в специальной военной операции (СВО) бойца в подмосковном Реутове. Об этом сообщил Telegram-канал «Информационный центр СК России».

Отмечается, что пострадавший обратился к Бастрыкину через информационный центр. Он сообщил, что не согласен с ходом расследования, проводимого по факту нападения на него.

В декабре прошлого года на парковке боец поссорился с уроженцем Азербайджана, который избил оппонента. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако прокурор города Реутов вернул материалы в органы внутренних дел.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Александровичу Яковлеву повторно возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования», — подчеркнули в СК.

Ранее в Московской области было возбуждено похожее уголовное дело. По словам представителя регионального управления СК Ольги Врадий, ЧП произошло 14 января в городе Чехове. Участник боевых действий отдыхал в кафе «Вояж», когда между ним и группой иностранцев произошел спор, который вскоре перерос в конфликт. В результате мужчины напали на ветерана СВО и сильно его избили. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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      Евгений Силаев
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